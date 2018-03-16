В Челябинске отдали под суд брачного афериста

В Челябинске завершено расследование уголовного дела 41-летнего мошенника, убеждавшего женщин вкладывать средства в его "развивающийся бизнес", сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- Последней жертвой афериста стала 53-летняя челябинка, которой обвиняемый сообщил о выигранном тендере на производство работ по разбору оборудования на заброшенном заводе, пояснил, что это очень прибыльный бизнес и пообещал взять в дело сына потерпевшей, устроив его бригадиром, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - При этом он сообщил, что для найма людей и организации работ ему нужны еще 600 тысяч рублей, и убедил жертву взять несколько кредитов в банках Челябинска, пообещав самостоятельно по ним рассчитаться. Однако получив необходимую сумму, немедленно скрылся.

Интересно, что в момент совершения этого преступления аферист уже находился в федеральном розыске из-за неявки в суд в городе Уфе. Как установило следствие, будучи женатым и имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, он вступал в близкие отношения с женщинами и убеждал их брать кредиты в банках, а деньги передавать ему. И уже имеет две непогашенные судимости за совершение аналогичных преступлений.

Уголовное дело мошенника направлено в Советский суд Челябинска. Ему грозит до шести лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.