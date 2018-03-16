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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видео: Военные уничтожили "боевиков" на границе с Афганистаном

Текст: Татьяна Воробьева

Вооруженные силы России и Таджикистана провели масштабные учения на южных рубежах республики. "Основной этап завершился на полигоне Харбмайдон в 15 километрах от границы с Афганистаном", - сообщил сегодня официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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Военнослужащие учились планировать и проводить совместные операции по борьбе с боевиками. Учения проводились с учетом опыта боевых действий в Сирии. В них приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц техники.

"Были отработаны действия спецназа с применением разведывательно-ударных комплексов: по целям нанесли удары расчеты реактивных систем "Ураган", штурмовая авиация и вертолеты. "Боевиков" блокировали с помощью управляемых минных полей, после чего их разгромили мотострелки при поддержке бронетехники", - рассказал полковник Рощупкин.

В рамках учений шесть российских штурмовиков Су-25СМ, которые были переброшены на аэродром Айни под Душанбе с авиационных баз в Киргизии и Челябинской области, нанесли удары по "противнику". В общей сложности летчики выпустили более сотни неуправляемых авиационных ракет.

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