Режиссер третьего "Тора" снимет комедию о воображаемом Гитлере

Режиссер "Реальных упырей" и третьего "Тора" расскажет об иллюзорном со всех сторон Гитлере в новом проекте Jojo Rabbit, сообщает SlashFilm.

Эксцентричный новозеландский кинодеятель Тайка Вайтити, получив определенный карт-бланш на следующие проекты благодаря мощи финансового локомотива под названием "Тор: Рагнарек", решил, что пришло время явить миру новую комедию про Адольфа Гитлера. А заодно и самому воплотить спорного персонажа на экране.

По сюжету, 10-летнему мальчику совершенно не дают спокойно жить его сверстники, а его семья не понимает, отчего мальчик не торопится стать рядовым патриотом своей страны - нацистской Германии. И в этот момент, чтобы помочь ребенку пройти этапы взросления и внутреннего сопротивления пропаганде, появляется смешной, глуповатый и наивный Адольф Гитлер - выдумка в голове мальчугана, смешавшаяся с образом его отца.

Эдакий сатирический вариант Малыша и Карлсона в пропитанной комедийным ницшеанством эпохе.

Продюсеры проекта уверены, что фирменное абсурдное чувство юмора режиссера не подкачает, и работа выйдет более чем достойной, несмотря на то, что изначально синопсис был немного другой: пострадавший в результате ранения гранатой и обработанный нацистской пропагандой немецкий мальчик узнает, что его мама прячет в доме 15-летнюю еврейскую девочку.

Состав съемочной группы пока не представлен.

Ожидается, что съемки стартуют в самое ближайшее время.