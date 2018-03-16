На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Режиссер третьего "Тора" снимет комедию о воображаемом Гитлере

Новость 16.03.2018, 18:53 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер "Реальных упырей" и третьего "Тора" расскажет об иллюзорном со всех сторон Гитлере в новом проекте Jojo Rabbit, сообщает SlashFilm.

Эксцентричный новозеландский кинодеятель Тайка Вайтити, получив определенный карт-бланш на следующие проекты благодаря мощи финансового локомотива под названием "Тор: Рагнарек", решил, что пришло время явить миру новую комедию про Адольфа Гитлера. А заодно и самому воплотить спорного персонажа на экране.

По сюжету, 10-летнему мальчику совершенно не дают спокойно жить его сверстники, а его семья не понимает, отчего мальчик не торопится стать рядовым патриотом своей страны - нацистской Германии. И в этот момент, чтобы помочь ребенку пройти этапы взросления и внутреннего сопротивления пропаганде, появляется смешной, глуповатый и наивный Адольф Гитлер - выдумка в голове мальчугана, смешавшаяся с образом его отца.

Фото: kinopoisk.ru
У фильма "Приключения Электроника" появится ремейк с рейтингом 18+

Эдакий сатирический вариант Малыша и Карлсона в пропитанной комедийным ницшеанством эпохе.

Продюсеры проекта уверены, что фирменное абсурдное чувство юмора режиссера не подкачает, и работа выйдет более чем достойной, несмотря на то, что изначально синопсис был немного другой: пострадавший в результате ранения гранатой и обработанный нацистской пропагандой немецкий мальчик узнает, что его мама прячет в доме 15-летнюю еврейскую девочку.

Состав съемочной группы пока не представлен.

Ожидается, что съемки стартуют в самое ближайшее время.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Дженнифер Лопес наконец-то рассказала, как ее домогались 16:48
Вышел эффектный трейлер самого ожидаемого сайфая года 13:30
Вышел трейлер невероятно пошлой комедии "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!" 15.03.2018
#комедия
Фото: kinopoisk.ru
В Сети появилась туристическая реклама города клоуна-убийцы из "Оно" 14.03.2018
Мартин Фримен снова снялся в забавной рекламе мобильного оператора 12.03.2018
Вышел трейлер комедии с располневшей Шарлиз Терон 12.03.2018
#Новая Зеландия
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Появился "первый кадр" из нового фильма режиссера "Властелина колец" 30.05.2017
Трейлер: Тор бьется с Халком под Led Zeppelin 10.04.2017
Итоги 2016 года: 11 лучших фильмов, которых вы не видели 09.01.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.