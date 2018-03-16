Роспотребнадзор снял с реализации более 37 тонн рыбы и морепродуктов

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора исследовали более 73 тысяч проб рыбы и морепродуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По санитарно-химическим показателям не отвечали требованиям 0,4 процента проб, а по микробиологическим показателям - 6 процентов проб. По паразитологическим показателям 1,1 процента проб рыбы и морепродуктов не соответствовали установленным требованиям.

В ходе проверок забраковано и снято с реализации около 6 тысяч партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 тонн.

Среди основных нарушений - превышение сроков годности и условий хранения продукции, несоответствие требованиям по содержанию глазури, отсутствие маркировки.

При этом в импортной рыбе глазури, то есть замороженного льда, оказалось в 3 раза больше, чем в отечественной. Свыше 20 процентов импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури.

Роспотребнадзор рекомендует при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность ее упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, сведения о процентном содержании глазури.