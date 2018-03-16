Россия будет частично окупать затраты на МКС

Коммерциализация Международной космической станции (МКС) позволит России окупать половину затрат на ее эксплуатацию. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на форуме "Россия - страна возможностей".

"Мы планируем к 2025 году до 50 процентов наших затрат на МКС окупать за счет и космического туризма, и проведения экспериментов, и коммерциализации использования МКС", - цитирует РИА Новости слова Комарова.

Гендиректор Роскосмоса сообщил, что за все время существования МКС государства-участники проекта инвестировали в него более 150 млрд долларов, а ежегодно на работу станции тратится свыше 5 млрд долларов.

В рамках Федеральной космической программы на МКС в период с 2016 по 2025 год планируется выделить более 250 млрд рублей бюджетных средств. В текущем году - порядка 14 млрд. Деньги пойдут на покупку космических кораблей и ракет, поддержание в работоспособном состоянии оборудования МКС, проведение экспериментов и медико-биологическое обеспечение экипажа.