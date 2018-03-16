В январе этого года Россия уменьшила вложения в ценные бумаги правительства США со 102,2 миллиарда долларов до 96,9 миллиарда. Об этом говорят данные Минфина США. Таким образом, Россия опустилась с 15 на 16 место в рейтинге государств, инвестирующих в облигации американского правительства.

Год назад, в январе 2017 года, инвестиции нашей страны в эти ценные бумаги составляли 86,2 миллиарда долларов. В мае прошлого года -108,7 миллиарда, это был пик вложений в них за 2017 год.

Первое место среди инвесторов США занимает Китай, вложивший в американские правительственные ценные бумаги 1,168 триллиона долларов. Далее следует Япония - 1,065 триллиона. Замыкает тройку лидеров Ирландия с 327,5 миллиарда.

Всего разные страны обладали в январе этого года американскими ценными бумагами на 6,260 триллиона долларов. Год назад цифра была ниже - 5,949 триллиона.