Новости

В Ленобласти рабочего из Армении задержали за расчленение брата 13:47
Песков рассказал об ответе на американские санкции 13:43
Опубликован рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира 13:39
В Сочи отчим убитой девочки проведет под арестом два месяца 13:35
Видео: Взорвется ли тротиловая шашка в ведре с жидким азотом 13:33
Вышел эффектный трейлер самого ожидаемого сайфая года 13:30
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки 23 марта 13:27
Опрос: Большинство украинцев не хочет в НАТО 13:26
В Казани часть здания завода обрушилась на автомобили 13:25
Собянин открыл на Варшавском шоссе новую эстакаду 13:20
Китайский беспилотный танк впервые попал на видео 13:18
В Севастополе суд обязал оплатить лекарства онкобольной 13:17
В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной 13:11
Какие студенты смогут получать стипендию правительства 13:10
Видео: Белорусам предложили выспаться за деньги 13:10
Самолеты EgyptAir начнут летать из Каира в Москву с 12 апреля 13:06
Сергей Лавров подтвердил планы по высылке британских дипломатов 13:05
Официально: 25-й фильм про Джеймса Бонда снимет режиссер "На игле" 13:03
В Подмосковье шесть человек погибли дома из-за вентиляции 13:00
В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции 12:52
Савченко готова отдать Порошенко звезду героя Украины 12:50
Рябков: Россия расширит "черный список" в ответ на новые санкции США 12:40
Россия сократила вложения в гособлигации США на 5 млрд долларов 12:39
Посол США в Боснии испугалась российских байкеров на Балканах 12:32
В Москве обнаружили львенка в кальянной 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 12:39
Рубрика: Экономика

Россия сократила вложения в гособлигации США

Текст: Марина Гусенко

В январе этого года Россия уменьшила вложения в ценные бумаги правительства США со 102,2 миллиарда долларов до 96,9 миллиарда. Об этом говорят данные Минфина США. Таким образом, Россия опустилась с 15 на 16 место в рейтинге государств, инвестирующих в облигации американского правительства.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Набиуллина заявила о низком влиянии санкций США на экономику РФ

Год назад, в январе 2017 года, инвестиции нашей страны в эти ценные бумаги составляли 86,2 миллиарда долларов. В мае прошлого года -108,7 миллиарда, это был пик вложений в них за 2017 год.

Первое место среди инвесторов США занимает Китай, вложивший в американские правительственные ценные бумаги 1,168 триллиона долларов. Далее следует Япония - 1,065 триллиона. Замыкает тройку лидеров Ирландия с 327,5 миллиарда.

Всего разные страны обладали в январе этого года американскими ценными бумагами на 6,260 триллиона долларов. Год назад цифра была ниже - 5,949 триллиона.

Главное сегодня

Минобороны РФ начало трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии
Правительство предложило продлить "надзорные каникулы" до 2022 года
В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции
Клишас рассказал о совершенствовании антикоррупционного законодательства
Экс-глава ГРУ: Разведка никогда не занималась "гнусными глупостями"