Россия сократила вложения в гособлигации США

РФ в первом месяце 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 96,9 миллиарда долларов, в декабре прошлого года эта сумма составляла 102,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.

По информации ведомства, Россия опустилась с 15-го на 16 место среди стран по инвестициям в гособлигации США. Первое место занимает Китай, который хранит в этих активах 1,168 триллиона долларов. На второй позиции идет Япония - 1,065 триллиона долларов. Замыкает тройку инвесторов Ирландия - 327,5 миллиарда долларов.

В январе текущего года иностранные государства владели американскими ценными бумагами на общую сумму в 6,260 триллиона долларов, тогда как в январе прошлого года эта цифра составляла 5,949 триллиона долларов.