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16.03.2018 18:55
Рубрика: Экономика

Россияне начали покупать туры в Египет

Текст: Евгений Гайва

В России начались продажи турпутевок в Египет на базе регулярных авиарейсов в Каир, рассказали "Российской газете" в единственной туркомпании, которая начала продажу туров. 

Фото: depositphotos.com
Регулярные полеты в Каир начнутся с ‪11 апреля

"Другие пока считают это нецелесообразным", - рассказала в беседе с "Российской газетой" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Буквально вчера вечером появилось предложение о пакетных турах в Египет, сегодня к нему возник информационный интерес. Люди звонят, выражают готовность покупки туров", - отметила в беседе с "РГ" PR-директор туроператора Лариса Аханова. Она пояснила, что сформирован турпродукт, включающий авиаперевозку до Каира, трансфер на автобусе до курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, проживание в отеле категории "5 звезд", страховку.

До пляжных курортов из Каира автобусом ехать в среднем 5-6 часов. То есть, сейчас предлагается стандартный пакет "все включено", только на базе не чартерной, а регулярной перевозки.

Фото: depositphotos.com
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"Средняя стоимость такого тура составляет 1,3 тысячи долларов на двоих с учетом проживания на семь ночей", - уточнила Лариса Аханова.

При этом цены на перелет устанавливает авиаперевозчик. Поэтому стоимость пакетного тура может меняться, в зависимости от того, какую цену выставит компания "Аэрофлот", отметил туроператор. Пока это единственный перевозчик, который может летать в Каир. Предполагается также, что полеты в ближайшее время будет выполнять и второй перевозчик - компания "Egypt Air".

Сейчас будут выполняться три вылета в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Второй перевозчик также должен будет летать три раза в неделю. Первые рейсы возобновятся с 11 апреля.

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