Новости

Сильные морозы придут в Москву в выходные 08:25
Россия, Иран и Турция начали в Астане переговоры по Сирии 08:24
Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям 08:07
Украина подтвердила возможность наличия своих компонентов в ракетах КНДР 08:06
В Хабаровском крае завели дело о ранении тигрицы 07:55
На Чукотке возобновила работу самая длинная ледовая переправа 07:43
Роспотребнадзор снял с реализации более 37 тонн рыбы и морепродуктов 07:39
В Якутске официально открыли перинатальный центр 07:19
Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой 07:15
Польша разместит у границы с Россией новую дивизию 07:00
Российские туристы побывали за границей в прошлом году 40 млн раз 06:50
"Чулочный душитель" казнен в штате Джорджия 06:39
Российские ученые взорвали лазером "угрожающий" Земле астероид 06:31
Власти Японии поддержат разработку летающих автомобилей 06:20
В Мексике поймали убийц сотрудников генпрокуратуры 05:57
В приморском зоопарке овчарка удочерила маленькую леопардессу 05:45
При обрушении моста в Майами погибли не менее четырех человек 05:42
Россия будет частично окупать затраты на МКС 05:27
Клишас рассказал о совершенствовании антикоррупционного законодательства 05:04
После гибели мигранта в Мадриде начались массовые беспорядки 04:56
Трамп решил сменить советника по национальной безопасности 04:38
Появилось видео из рассыпавшего золото в Якутске самолета 04:37
Убийство депутата в Бразилии вывело на улицы тысячи человек 04:25
Шеф Пентагона обвинил Иран в попытках повлиять на выборы в Ираке 04:06
Савченко попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
16.03.2018 06:50
Рубрика: Экономика

Российские туристы побывали за границей в прошлом году 40 млн раз

Текст: Ольга Игнатова

По данным Росстата, в 2017 году российские туристы побывали за границей 40 миллионов раз. Это на 25 процентов больше, чем годом ранее.

Турция не будет субсидировать чартеры с российскими туристами

При этом речь идет о поездках, а не о числе путешественников. Поэтому некоторые люди могли попасть в статистику по несколько раз. Чаще всего наши туристы посещали Турцию - более 4 миллионов поездок. Далее следуют Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина и Китай. В список также попали Эстония, Польша, Германия, Таиланд, Грузия, Испания и Италия.

Как ожидают в Ростуризме, в этом году рост выездного турпотока увеличится на 15-17 процентов.

Главное сегодня

Экс-глава ГРУ: Разведка никогда не занималась "гнусными глупостями"
Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой
Появилось видео из рассыпавшего золото в Якутске самолета
Путин выступил с обращением по поводу выборов
При обрушении моста в Майами погибли не менее четырех человек