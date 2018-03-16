Российские туристы побывали за границей в прошлом году 40 млн раз

По данным Росстата, в 2017 году российские туристы побывали за границей 40 миллионов раз. Это на 25 процентов больше, чем годом ранее.

При этом речь идет о поездках, а не о числе путешественников. Поэтому некоторые люди могли попасть в статистику по несколько раз. Чаще всего наши туристы посещали Турцию - более 4 миллионов поездок. Далее следуют Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина и Китай. В список также попали Эстония, Польша, Германия, Таиланд, Грузия, Испания и Италия.

Как ожидают в Ростуризме, в этом году рост выездного турпотока увеличится на 15-17 процентов.