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16.03.2018 06:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российские ученые взорвали лазером "угрожающий" Земле астероид

Текст: Оксана Грибанова

Российские ученые из Московского физико-технического института совместно с другими специалистами создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее лазером.

С помощью эксперимента исследователи смогли определить точную массу ядерного заряда, необходимого для предотвращения возможного столкновения небесных тел с Землей, передает Eurekalert со ссылкой на Journal of Experimental and Theoretical Physics.

Фото: РИА Новости
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Специалисты выяснили, что, например, для устранения 200-метрового астероида требуется ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Сообщается, что в эксперименте использовались три лазерных устройства: "Искра-5", "Луч" и "Сатурн". Лазерный луч сначала доводили до заданной мощности, а затем направляли на модель астероида, закрепленную в вакуумной камере.

Ученые считают, что после уничтожения астероида большая часть обломков сгорит в атмосфере. Остальное же упадет на Землю без каких-либо последствий для населения.

- На данный момент астероидной угрозы нет, поэтому у исследователей есть время, чтобы совершенствовать метод уничтожения опасных объектов. Мы также рассматриваем возможность отклонения астероидов, - говорит соавтор исследования доцент кафедры прикладной физики, лазерных систем и структурированных материалов МФТИ Владимир Юфа.

Справка "РГ"

Астероиды представляют собой небесные тела, состоящие из углерода, кремния, металла, а иногда и льда. Из размер варьируется примерно от одного метра до 900 километров. Двигаясь со скоростью 20 километров в секунду, астероиды-гиганты могут представлять угрозу для жизни на Земле, считают ученые.

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