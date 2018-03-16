Рубль подготовился к рывку

- Небольшой возможный отскок рубля будет некой подготовкой к дальнейшему рывку-укреплению. Большинство ожиданий сегодня игроками уже в основном отыграно. И на этом фоне основное влияние на курс национальной валюты продолжает оказывать стоимость барреля нефти. И если черное золото еще сильнее укрепится, то рубль на общих позитивных новостях может хорошо "скакануть" вверх.
Вчера рубль по-разному вел себя к доллару и евро в рамках торгов утром, однако вечером тенденция сменилась целиком на негативную, и национальная валюта стала слабеть к обеим мировым. Причиной в этот раз стало расширение списка санкций США в отношении России, о которых объявил американский Минфин.
Впрочем, серьезному ослаблению мешает нефть, стоимость которой к вечеру выросла до 65,2 доллара за баррель на прогнозе о росте поставок черного золота в 2018 году, а также на предположительных данных о позитивной динамике мирового спроса.
Официальный курс доллара на сегодня, 16 марта, составляет 57 рублей 2 копейки (укрепление на 7 копеек). За один евро дают 70 рублей 51 копейку (ослабление на 2 копейки).