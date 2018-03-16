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16.03.2018 05:30
Рубрика: Экономика

Рубль подготовился к рывку

Текст: Тарас Фомченков
Сегодня рубль вполне возможно ослабеет, причиной чему станет стандартная ситуация фиксирования прибыли игроками на рынке, которая происходит перед каждыми выходными. Об этом "Российской газете" рассказал член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян.

- Небольшой возможный отскок рубля будет некой подготовкой к дальнейшему рывку-укреплению. Большинство ожиданий сегодня игроками уже в основном отыграно. И на этом фоне основное влияние на курс национальной валюты продолжает оказывать стоимость барреля нефти. И если черное золото еще сильнее укрепится, то рубль на общих позитивных новостях может хорошо "скакануть" вверх.

Фото: depositphotos.com
Эксперт: Рынок не ждет серьезных колебаний курса рубля

Вчера рубль по-разному вел себя к доллару и евро в рамках торгов утром, однако вечером тенденция сменилась целиком на негативную, и национальная валюта стала слабеть к обеим мировым. Причиной в этот раз стало расширение списка санкций США в отношении России, о которых объявил американский Минфин.

Впрочем, серьезному ослаблению мешает нефть, стоимость которой к вечеру выросла до 65,2 доллара за баррель на прогнозе о росте поставок черного золота в 2018 году, а также на предположительных данных о позитивной динамике мирового спроса.

Официальный курс доллара на сегодня, 16 марта, составляет 57 рублей 2 копейки (укрепление на 7 копеек). За один евро дают 70 рублей 51 копейку (ослабление на 2 копейки).

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