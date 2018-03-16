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16.03.2018 20:36
Рубрика: Экономика

Рубль подрос на восходящей динамике нефтяных цен

Текст: Евгений Гайва

Рубль отыграл часть потерь первой половины дня по отношению к бивалютной корзине. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов российская национальная валюта укрепилась по отношению к американской валюте на 18,75 копейки и на 19:00 МСК торговалась по 57,65 рубля за доллар. Курс евро составил 71,77 рубля. По сравнению с уровнем закрытия прежних торгов рубль вырос на 9 копеек.

Фото: depositphotos.com
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В течение дня в ходе торгов доллар и евро обновили максимумы середины февраля. Участники рынка активно покупали валюту, реагируя на обострение российско-британских отношений и расширение списка антироссийских санкций со стороны США. В результате курс европейской валюты превышал 71 рубль, а доллара - 57,8 рубля. Бивалютная корзина, включающая доллар и евро в соотношении 0,55 к 0,45, подорожала на 14,36 копейки - до 63,55 рубля.

Как полагают эксперты, рубль смог отыграть часть потерь к доллару и евро на фоне значительного скачка цен на нефть вечером в пятницу. В частности, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу выросла на 1,34 процента до 65,99 доллара за баррель.

Способствовали такой динамике цен прогнозы усиления темпов роста глобального спроса.

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