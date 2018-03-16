Русфонд: Имущество семьи Фриске будет выставлено на торги

Имущество родителей певицы Жанны Фриске по иску Русфонда выставлено на торги, такое решение принял Истринский городской суд Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Речь идет о доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома. Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти Жанны Фриске.

Напомним, благотворительная организация обратилась в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей.

Эти средства были направлены жертвователями на лечение Фриске. Однако ее родственники смогли подтвердить использование только 4,12 млн рублей. В итоге суд постановил, что родные артистки обязаны вернуть остальные деньги.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Сообщалось, что у нее была глиобластома - самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.