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16.03.2018 11:59
Рубрика: В мире

Саммит РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию состоится 4 апреля

Текст: Константин Волков (Астана)

Выступая после встречи глав МИД стран-гарантов Астанинского процесса (РФ, Турция, Иран), прошедшей в казахской столице 16 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что 4 апреля в Стамбуле должен состояться саммит глав трех государств.

"Астанинский формат успешно развивается, - отметил министр. - Следующим этапом должна стать встреча лидеров России, Ирана и Турции в Стамбуле 4 апреля".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Лавров: Угрозы нанесения ударов по Сирии неприемлемы

Следующий после стамбульской встречи саммит может пройти в Тегеране, сказал Лавров.

Кроме того, министр отметил, что нынешние зоны деэскалации в Сирии не являются постоянными и по истечении нынешнего срока их действия будет рассмотрен вопрос о возможном продлении.

"Зоны деэскалации действуют, они не являются постоянными, это было подчеркнуто при их создании. Один раз режим этих зон уже продлевался, когда истечет ныне действующий срок, будет принято решение о том, как поступить дальше с этими зонами с учетом ситуации", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что "некоторые западные коллеги" стремятся вывести из-под удара террористов, прежде всего организацию "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Видно стремление наших некоторых западных коллег вывести из-под удара и сохранить боевой потенциал террористов, прежде всего "Джебхат ан-Нусры", играющих роль провокаторов в сценариях западных геополитических режиссеров, которые руководствуются чем угодно, только не интересами сирийского народа", - сказал он.

На нынешней министерской встрече в Астане три страны приняли совместное заявление из 20 пунктов. В нем они выразили приверженность политическому урегулированию в Сирии, подчеркнули необходимость скорейшего разрешения тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в районах, где продолжается конфликт, призвали различные стороны сирийского конфликта и международное сообщество поддержать работу конституционного комитета, который был создан на Конгрессе по сирийскому урегулированию в Сочи в январе.

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