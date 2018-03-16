Samsung выпустит собственную спортивную одежду

Samsung зарегистрировала собственную торговую марку Beanpole Sport.

Как уточняет портал Letsgodigital, в патенте говорится о спортивной одежде и обуви (в том числе, водонепроницаемой).

Этот проект будет реализован в сотрудничестве с известным южнокорейским брендом Bean Pole. Эта марка вдохновлена британской культурой: Bean Pole выпускает предметы одежды и аксессуары для "семейной моды", а также экипировку для игры в гольф.

Компания осуществляет доставку в 100 стран мира. Она признана одним из лучших брендов в Южной Корее.