Samsung выпустит собственную спортивную одежду

16.03.2018, 17:34 Текст: Виктория Чернышева

Samsung зарегистрировала собственную торговую марку Beanpole Sport.

Как уточняет портал Letsgodigital, в патенте говорится о спортивной одежде и обуви (в том числе, водонепроницаемой).

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Этот проект будет реализован в сотрудничестве с известным южнокорейским брендом Bean Pole. Эта марка вдохновлена британской культурой: Bean Pole выпускает предметы одежды и аксессуары для "семейной моды", а также экипировку для игры в гольф.

Компания осуществляет доставку в 100 стран мира. Она признана одним из лучших брендов в Южной Корее.

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Фото: depositphotos.com
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