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Samsung выпустит собственную спортивную одежду
Samsung зарегистрировала собственную торговую марку Beanpole Sport.
Как уточняет портал Letsgodigital, в патенте говорится о спортивной одежде и обуви (в том числе, водонепроницаемой).
Этот проект будет реализован в сотрудничестве с известным южнокорейским брендом Bean Pole. Эта марка вдохновлена британской культурой: Bean Pole выпускает предметы одежды и аксессуары для "семейной моды", а также экипировку для игры в гольф.
Компания осуществляет доставку в 100 стран мира. Она признана одним из лучших брендов в Южной Корее.
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