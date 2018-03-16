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16.03.2018 12:50
Рубрика: В мире

Савченко готова отдать Порошенко звезду героя Украины

Текст: Петр Лихоманов

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о готовности лично отдать президенту Петру Порошенко звезду героя Украины, которую он ей вручил в 2016 году. Об этом она сказала в эфире телеканала "1+1".

Савченко попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", - сказала Савченко.

При этом она напомнила, что сейчас на Украине многие "герои АТО" возвращают властям свои награды. Действительно, неделю назад двое военных из Винницы устроили на заседании облсовета демарш, вернув свои боевые награды руководству области, с просьбой отдать их Порошенко лично в руки. Их возмутил разгон протестного лагеря под Верховной Радой, где находились их "побратимы".

Напомним, Надежда Савченко обвиняется прокуратурой в подготовке теракта, в четверг 22 марта Верховная Рада должна дать согласие на лишение ее депутатской неприкосновенности и арест.

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