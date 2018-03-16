Шеф Пентагона обвинил Иран в попытках повлиять на выборы в Ираке

Министр обороны США обвинил Иран в попытках повлиять на парламентские выборы в Ираке. По словам Джеймса Мэттиса, Тегеран использует деньги для оказания влияния на кандидатов и голоса.

"Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно", - подчеркнул шеф Пентагона. ТАСС напоминает, что выборы в Совет представителей Ирака запланированы на 12 мая. Свои кандидатуры выдвинули около 7 тысяч человек.

Добавим, что на этой неделе глава американского военного ведомства отправляется в поездку по Ближнему Востоку, в ходе которой посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.