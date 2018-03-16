Штраф за нарушение правил проезда через переезды увеличат

Правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.

В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Поэтому за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды предлагается увеличить штраф с 1 до 5 тысяч рублей.

Вопрос об увеличении штрафа для водителей за подобного рода нарушение обсуждается с 2015 года.