СК возбудил дела об отравлении дочери Скрипаля и убийстве Глушкова

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство россиянки Юлии Скрипаль в Британии. Об этом рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом)".

Кроме того, следователи возбудили дело об убийстве гражданина РФ Николая Глушкова в Лондоне.

По словам официального представителя ведомства, расследование проведут в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права.

В СК РФ подчеркнули, что следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов. Кроме того, следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.