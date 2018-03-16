СМИ: Тайные тюрьмы СБУ - это реальность

Появились новые подтверждения существования "тайных тюрем СБУ". Журналистское расследование на эту тему провел украинский телеканал "Громадське-ТВ" ("гражданское", "общественное" - рус.).

Так, корреспонденты телеканала взяли интервью у пяти людей, которые утверждают, что более года без суда и следствия содержались в изоляторе Харьковского управления Службы безопасности Украины (СБУ), который "не существовал" официально. Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко рассказали, что они участвовали в организации референдума о самоопределении Донбасса, состоявшегося 11 мая 2014 года, были позже арестованы, однако никаких обвинений против них спецслужбы так и не выдвинули. Они, в частности, сообщили о конкретных приметах места своего тайного содержания.

"Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, как они утверждают, сами сделали, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или включатели/выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны", - приводит "Громадське" слова узников.

"Громадське" проверило их рассказы. Так, журналисты побывали в харьковской больнице, в которую, как утверждал один из бывших заключенных - Николай Вакарук, его вывозили из изолятора на операцию - под вымышленным именем, в сопровождении сотрудников СБУ. Мужчину узнал персонал больницы и даже назвал имя, под которым его лечили.

Однако в СБУ на запрос телеканала в очередной раз опровергли факт существования тайных мест заключения. "Наличие душевых кабин и ремонта в изоляторе, который официально не работает с советских времен, объясняют тем, что изолятор готовили к чемпионату Европы по футболу в 2012 году", - поясняет телеканал. Якобы в указанном заключенными месте должны были удерживать иностранных болельщиков - нарушителей общественного порядка, однако фактически "вытрезвитель" для иностранных гостей во время чемпионата ни одного дня не работал.

Телеканал направил запрос еще один запрос в СБУ, в котором журналисты задали вопрос о том, когда в не существующем по документам изоляторе делали ремонт к Евро-2012, кто был подрядчиком и каков был бюджет работ.

"Нам ответили, что через три года все документы об этом уничтожили в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов. Мы также поинтересовались в управлениях СБУ в Донецкой и Львовской областях, где также проходили матчи Евро-2012, обустраивали ли они неработающие изоляторы к чемпионату. Нам ответили, что нет", - рассказали журналисты.

Кроме того, по информации "Громадського", было закрыто единственное дело по факту незаконного содержания людей, которое возбудила военная прокуратура по просьбе международных правозащитных организаций, не первый год настаивающих на существовании неофициальных изоляторов СБУ. Пострадавшим по этому делу был признан Константин Бескоровайный, однако дело, возбужденное против спецслужбы по показаниям этого гражданина Украины было закрыто 10 марта 2017 года "за отсутствие состава преступления" со стороны СБУ.

Следует также заметить, что телеканал "Громадьске" не относится к числу оппозиционных, и был одним из рупоров "евромайдана" и государственного переворота.