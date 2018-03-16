Супруги нашли судьбоносное фото, сделанное до их знакомства

Супруги из Китая нашли в архивах уникальную фотографию. Снимок был сделан за 11 лет до знакомства пары, в 2000 году.

Как уточняет портал Channel News Asia, молодой человек и его будущая супруга приехали в одно и то же время, но по раздельности в Циндао. Оба решили сделать фото у одной из главной достопримечательностей города - площади Четвертого Мая. Девушку сфотографировала ее мама.

В 2011 году молодые люди познакомились в городе Чэнду, влюбились друг в друга и решили пожениться.

После того, как у пары родились близнецы, супруг решил посмотреть архивные фото жены - чтобы выяснить, на кого больше похожи дети. И на фото, сделанном в Циндао, неожиданно увидел себя.

Оказывается, он стоял за спиной своей будущей супруги, знакомство с которой состоится лишь через 11 лет! У мужчины остался и свой снимок, сделанный в тот же день.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 11 марта 2018 г.

Пара восприняла это как знак судьбы. Когда дети подрастут, супруги хотят вернуться в Циндао и сделать на том самом месте семейный снимок.