Тема закрытия вещания RT снята с повестки дня в Великобритании

Тема закрытия вещания телеканала RT снята с повестки дня в Великобритании после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом заявил журналистам глава российской дипмиссии в Лондоне Александр Яковенко.

По словам Яковенко, несмотря на то, что канал пользуется популярностью среди аудитории, властям Великобритании "очень не нравится, прежде всего официозу, то, что говорится на RT". "Если мне не изменяет память, они идут на втором месте по популярности после Би-би-си. Естественно это очень сильно раздражает, так как там другие точки зрения, - цитирует российского посла ТАСС. - Так что после выступления Захаровой эту тему сняли".

Напомним, что ранее Мария Захарова выступила с заявлением на телеканале "Россия 1" о том, что ни одно британское СМИ не продолжит работу в РФ, если Соединенное Королевство примет решение о прекращении вещания телеканала RT на своей территории.