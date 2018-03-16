Точечные удары ВКС РФ по боевикам в Восточной Гуте попали на видео

Военная авиация в ночь со среды на четверг провела десятки точных ударов по боевым целям под Дамаском в Восточном Гуте.

Как сообщает агентство Al-Masdar News, целью атаки стали тактические позиции, базы и склады боеприпасов в ключевых районах к востоку от сирийской столицы, контролируемых боевиками,.

Один из снарядов, вероятно зажигательных, угодив в военный объект, произвел фейерверк, эффектно осветивший ночное небо.

Возобновление ночных авиаударов, полагает Al-Masdar News, свидетельствует о крупной наступательной операции сирийской армиии в Восточной Гуте после двухдневного затишья.

Справка "РГ"

Авиационная группа ВКС РФ в Сирии была сформирована 30 сентября 2015 года. Она имела смешанный состав: самолеты-истребители (Су-30СМ), фронтовые бомбардировщики (Су-24М и Су-34), штурмовики (Су-25СМ), а также транспортные вертолеты и вертолеты огневой поддержки, самолеты РЭР Ил-20М1 и Ту-214Р. В 2016 году в Сирию были переброшены новейшие вертолеты Ми-28Н и Ка-52 и истребитель МиГ-31. В декабре 2017 года основная часть авиагруппы вернуласт в Россию. В феврале 2018 года авиагруппа была усилена четырьмя истребителями Су-35 и самолетом дальнего радиолокационного дозора А-50. Также здесь прошли испытания четыре истребителя нового поколения Су-57.