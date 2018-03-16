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16.03.2018 17:08
Рубрика: Культура

Три тысячи молодых авторов поборются за премию "Лицей"

Текст: Анастасия Скорондаева

Премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов завершила прием работ. Зарегистрировано 3069 работ (1113 прозаических и 1956 поэтических) от писателей из всех регионов России - от Калининграда до Владивостока - а также из других стран.

Теперь работать будет Совет экспертов под руководством литературного критика и писателя Владимира Березина. В мае будет объявлен короткий список из 20 произведений.

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"В этом году работ у нас на треть больше. Это значит, что "Лицей" завоевывает свою "аудиторию" в творческих кругах и среди молодежи, связывающей себя с литературой. Как и в прошлом году, мы видим большой разброс и по возрасту авторов, и по географии, и по жизненному опыту. Это хорошо - значит, "Лицей" работает со всем спектром пишущих молодых людей", - рассказал Владимир Березин.

Самыми активными стали авторы Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тулы, Уфы, Волгограда и городов Сибири. Рукописи поступали от русскоязычных авторов из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана, Бельгии, Болгарии, Италии, Германии, Австрии, Польши, Швейцарии, Израиля, США, Турции, Китая, Южной Кореи, Таиланда и даже из Африки - из столицы Судана, города Хартум. В конкурсе приняли участие прозаики и поэты от 15 до 35 лет. Средний возраст соискателей в этом году - 28 лет.

Лауреаты в номинациях "Поэзия" и "Проза" будут объявлены 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В каждой номинации присуждаются три приза: первое место - 1 200 000 рублей, второе место - 700 000 рублей, третье место - 500 000 рублей. Общий призовой фонд составляет 4 800 000 рублей.

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