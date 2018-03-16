Трое россиян пострадали в ДТП в Таиланде

В Таиланде произошло ДТП, в котором пострадали трое российских туристов.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел с автобусом, перевозившим российских туристов с острова Пхукет в аэропорт провинции Краби.

"По предварительным данным, из 36 находившихся в салоне российских туристов трое получили легкие травмы. Остальные пассажиры не пострадали", - сообщает Ростуризм.

По информации ведомства, автобус съехал на обочину и врезался в дерево.

Водитель автобуса Рачена Саваенгсука пояснил, что автобус подрезал мотоцикл. Водитель заявил, что мотоцикл ехал наперегонки с еще двумя мотоциклами. Все трое покинули место аварии.

По данным СМИ, турагентство прислало на место инцидента другой автобус для доставки туристов в аэропорт.