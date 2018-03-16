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16.03.2018 04:25
Рубрика: В мире

Убийство депутата в Бразилии вывело на улицы тысячи человек

Не менее 10 тысяч человек приняли участие в митингах, организованных в память о бразильской активистке по защите прав человека и депутате муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку.

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В Сан-Паулу манифестанты полностью перекрыли одну из центральных улиц - проспект Паулиста. Люди собрались и у здания, где в последние два года работала погибшая. Митинги также прошли в столице страны и в городе Салвадор.

ТАСС напоминает, что Франку была убита вечером 15 марта в центре Рио-де-Жанейро. Неизвестные расстреляли автомобиль, на котором она возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией.

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За несколько дней до гибели женщина написала в соцсетях, что получила информацию о коррупции в правоохранительных органах. Президент Бразилии Мишел Темер назвал ее убийство "трусливой акцией" и пообещал, что виновные понесут наказание.

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