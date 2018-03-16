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16.03.2018 08:06
Рубрика: В мире

Украина подтвердила возможность наличия своих компонентов в ракетах КНДР

Украина подтвердила, что последние баллистические ракеты Северной Кореи, скорее всего, содержат компоненты украинского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН.

Отчет составлен экспертами, отслеживающими осуществление санкций в отношении КНДР. Как ожидается, документ будет опубликован 16 марта.

Эксперты ООН узнали от одной из стран, что за основу двигателя северокорейских баллистических ракет взят советский РД-250. Он разрабатывался в НПО "Энергомаш", а документация двигателя для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ "Южное" и ПО "Южмаш", расположенные в украинском Днепре.

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"Украина подтвердила группе (экспертов), что двигатель (баллистической ракеты) КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя", - цитирует ТАСС отчет.

Согласно докладу, Киев пыталась снять с себя подозрения, заявив, что двигатели РД-250 вывозились в Россию, а вся документация для их производства "надежно хранится в специально оборудованных помещениях".

Резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. Странам запрещается сотрудничать с КНДР в этих областях, в том числе поставлять Пхеньяну какое-либо оборудование и технологии. Нарушители резолюций могут попасть в санкционные списки ООН.

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