Украинские депутаты подрались после прямого эфира

Он отметил, что конфликт между народными избранниками начался еще в студии "5 канала", а затем продолжился в коридоре редакции. Потасовка произошла из-за закона об отмене "поправок Лозового". На место происшествия была вызвана полиция, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне Верховная Рада отклонила законопроект об отмене "поправок Лозового" из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали общественный резонанс в стране.