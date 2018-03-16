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16.03.2018 03:04
Рубрика: В мире

Украинские депутаты подрались после прямого эфира

Депутаты Верховной рады Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко подрались в помещении украинского телеканала. Об инциденте написал в

Пушков прокомментировал драку ведущего НТВ с украинским политологом
nko.7?hc_ref=ARQUxCGo5DdzJL2NvJin2LEfOYnyT_d44p-P-YWvmJz8FD7dJHX58LeHbJKVefYWYn4&fref=nf" rel="nofollow" target="_blank">Facebook Антон Геращенко.

Он отметил, что конфликт между народными избранниками начался еще в студии "5 канала", а затем продолжился в коридоре редакции. Потасовка произошла из-за закона об отмене "поправок Лозового". На место происшествия была вызвана полиция, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне Верховная Рада отклонила законопроект об отмене "поправок Лозового" из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали общественный резонанс в стране.

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