В Астане решили: пора переходить к обсуждению послевоенного устройства Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя встречу в Астане глав МИД трех стран-гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию (РФ, Иран, Турция), подтвердил, что ситуация в Сирии позволяет уже сейчас планировать будущее охваченной вооруженным конфликтом страны.

"Мы подтвердили, что позитивные перемены "на земле" в Сирии позволяют уже сейчас переходить к активным действиям по началу политических переговоров о будущем устройстве сирийского государства на основе тех принципов, которые были одобрены подавляющим большинством сирийских этнических, конфессиональных, политических и общественных групп, которые собрались 30 января этого года в Сочи", заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По итогам встречи, проходившей в отеле Rixios в центре казахской столицы, министры приняли заявление из 20 пунктов. Этот документ как бы подводит промежуточный итог Астанинского процесса, начавшегося 23-24 января 2017 года. Тогда в казахской столице была проведена первая встреча, куда съехались представители разных сторон сирийского конфликта. В результате переговоров, которые стали значимым дополнением к Женевскому процессу по урегулированию в Сирии под эгидой ООН, удалось достигнуть ряд важных договоренностей, касающихся примирения сторон, присоединения к соглашению о прекращении огня сотен населенных пунктов, создания зон деэскалации, снабжения гуманитарной помощью населения в районах боевых действий. В общем, всех тех базовых вещей, без которых планы по прекращению конфликта остаются пустым звуком.

В принятом в Астане заявлении, в частности, сказано, что все три страны-гаранта подтверждают "твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики". Кроме того, стороны заявили, что продолжат сотрудничество с целью искоренения "ИГ", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (все три организации запрещены в РФ) и других террористических группировок из списка ООН, а также будут препятствовать их передислокации в другие государства и регионы.

Также в документе перечислены другие цели, о которых также заявлялось ранее. Это достижение политического урегулирования в Сирии через внутренний диалог самих сирийцев на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, поддержка работы Конституционного комитета, созданного на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в январе, обеспечение гуманитарной помощью пострадавшего от боевых действий населения.

С последним, кстати, ситуация особенно острая. Сейчас мирные жители, несмотря на противодействие террористов, десятками тысяч покидают Восточную Гуту - район в окрестностях Дамаска, который последние годы находился под контролем боевиков. В настоящее время сирийская армия создала там несколько "котлов", обеспечивая коридоры для выхода мирного населения и боевиков, желающих прекратить сопротивление. Но ввиду массового исхода населения обнаружился дефицит продовольствия, медикаментов, палаток - всего того, что необходимо оставшимся без крова людям.

"Только 15 марта из Восточной Гуты вышло более 12 тысяч человек", отметил Лавров. В связи со сложившейся ситуацией он призвал "международное сообщество, которое печется о гуманитарной ситуации в этом районе Сирии, о судьбах мирных граждан, прежде всего, конечно, призываем ООН и другие гуманитарные организации незамедлительно помочь обустроить тех людей, которые спасаются от террористов". При этом министр подчеркнул, что гуманитарная помощь оказывается российскими военными, и что "ООН вместе с Международным Комитетом Красного Креста 15 марта направили значительный гуманитарный конвой весом около 140 тонн. Это произошло после действительно длительной паузы, когда ООН не очень активно занималась этими вопросами".

Следующая встреча стран-гарантов Астанинского процесса должна состояться на высшем уровне 4 апреля в Стамбуле. Как рассказал "РГ" близкий к дипломатическим кругам источник, в ближайшие недели будет озвучено, какие именно документы планируется принять на стамбульском саммите. Также собравшиеся поблагодарили руководство Казахстана за усилия, предпринимаемые для организации Астанинских переговоров.

Что интересно, параллельно с нынешней встречей в Астане ряд сирийских группировок заявили, что "подтверждают свою приверженность к выполнению резолюций ООН и намерены присоединиться к политическим процессам на основе этих резолюций. Речь идет о группировках "Джейш аль-Ислам", "Файлак аль-Рахман" и "Ахрар аш-Шам". Они еще с конца февраля говорили о том, что хотят присоединиться к соглашению о прекращении огня, а теперь готовы начать прямые переговоры об этом с Россией на женевской площадке.