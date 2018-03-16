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16.03.2018 23:44
Рубрика: В мире

В Астане решили: пора переходить к обсуждению послевоенного устройства Сирии

Текст: Константин Волков (Астана)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя встречу в Астане глав МИД трех стран-гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию (РФ, Иран, Турция), подтвердил, что ситуация в Сирии позволяет уже сейчас планировать будущее охваченной вооруженным конфликтом страны.

"Мы подтвердили, что позитивные перемены "на земле" в Сирии позволяют уже сейчас переходить к активным действиям по началу политических переговоров о будущем устройстве сирийского государства на основе тех принципов, которые были одобрены подавляющим большинством сирийских этнических, конфессиональных, политических и общественных групп, которые собрались 30 января этого года в Сочи", заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

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По итогам встречи, проходившей в отеле Rixios в центре казахской столицы, министры приняли заявление из 20 пунктов. Этот документ как бы подводит промежуточный итог Астанинского процесса, начавшегося 23-24 января 2017 года. Тогда в казахской столице была проведена первая встреча, куда съехались представители разных сторон сирийского конфликта. В результате переговоров, которые стали значимым дополнением к Женевскому процессу по урегулированию в Сирии под эгидой ООН, удалось достигнуть ряд важных договоренностей, касающихся примирения сторон, присоединения к соглашению о прекращении огня сотен населенных пунктов, создания зон деэскалации, снабжения гуманитарной помощью населения в районах боевых действий. В общем, всех тех базовых вещей, без которых планы по прекращению конфликта остаются пустым звуком.

В принятом в Астане заявлении, в частности, сказано, что все три страны-гаранта подтверждают "твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики". Кроме того, стороны заявили, что продолжат сотрудничество с целью искоренения "ИГ", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (все три организации запрещены в РФ) и других террористических группировок из списка ООН, а также будут препятствовать их передислокации в другие государства и регионы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Также в документе перечислены другие цели, о которых также заявлялось ранее. Это достижение политического урегулирования в Сирии через внутренний диалог самих сирийцев на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, поддержка работы Конституционного комитета, созданного на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в январе, обеспечение гуманитарной помощью пострадавшего от боевых действий населения.

С последним, кстати, ситуация особенно острая. Сейчас мирные жители, несмотря на противодействие террористов, десятками тысяч покидают Восточную Гуту - район в окрестностях Дамаска, который последние годы находился под контролем боевиков. В настоящее время сирийская армия создала там несколько "котлов", обеспечивая коридоры для выхода мирного населения и боевиков, желающих прекратить сопротивление. Но ввиду массового исхода населения обнаружился дефицит продовольствия, медикаментов, палаток - всего того, что необходимо оставшимся без крова людям.

"Только 15 марта из Восточной Гуты вышло более 12 тысяч человек", отметил Лавров. В связи со сложившейся ситуацией он призвал "международное сообщество, которое печется о гуманитарной ситуации в этом районе Сирии, о судьбах мирных граждан, прежде всего, конечно, призываем ООН и другие гуманитарные организации незамедлительно помочь обустроить тех людей, которые спасаются от террористов". При этом министр подчеркнул, что гуманитарная помощь оказывается российскими военными, и что "ООН вместе с Международным Комитетом Красного Креста 15 марта направили значительный гуманитарный конвой весом около 140 тонн. Это произошло после действительно длительной паузы, когда ООН не очень активно занималась этими вопросами".

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Следующая встреча стран-гарантов Астанинского процесса должна состояться на высшем уровне 4 апреля в Стамбуле. Как рассказал "РГ" близкий к дипломатическим кругам источник, в ближайшие недели будет озвучено, какие именно документы планируется принять на стамбульском саммите. Также собравшиеся поблагодарили руководство Казахстана за усилия, предпринимаемые для организации Астанинских переговоров.

Что интересно, параллельно с нынешней встречей в Астане ряд сирийских группировок заявили, что "подтверждают свою приверженность к выполнению резолюций ООН и намерены присоединиться к политическим процессам на основе этих резолюций. Речь идет о группировках "Джейш аль-Ислам", "Файлак аль-Рахман" и "Ахрар аш-Шам". Они еще с конца февраля говорили о том, что хотят присоединиться к соглашению о прекращении огня, а теперь готовы начать прямые переговоры об этом с Россией на женевской площадке.

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