В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки 23 марта

Ключевая ставка может быть снижена Центробанком 23 марта. Департамент денежно-кредитной политики регулятора предложил уменьшить ее совету директоров. Об этом рассказал директор департамента Игорь Дмитриев РИА Новости. Сейчас ключевая ставка - 7,5 процента.

Дмитриева не сказал, насколько именно может уменьшиться ставка. Это обсудит совет директоров, если согласиться с тем, что ее можно сделать ниже. На решение повлияет ряд факторов, в том числе - индикаторы и ожидания рынка, мнение аналитиков.

Сейчас рынок настроен на снижение ключевой ставки, добавил Дмитриев.