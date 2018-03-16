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16.03.2018 16:48
Рубрика: Власть

В ЦИК рассказали, где 18 марта можно посмотреть трансляции с участков и из ТИКов

Текст: Галина Мисливская
В воскресенье 18 марта любой желающий сможет, не выходя из дома, посмотреть, как проходят выборы президента России на тех участках, где организовано видеонаблюдение. О том, как это сделать, рассказал в пятницу на заседании Центризбиркома директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи РФ Олег Качанов.

По его словам, средства видонаблюдения смонтированы и настроены на 46 046 объектах. "Это все территориальные избирательные комиссии (ТИК) плюс определенные по перечню Центризбикома участковые избирательные комиссии (УИК)", - сказал Качанов.

В ходе нынешних выборов видеонаблюдением охвачена примерно половина участков, но "густонаселенные" УИКи, где могут проголосовать до 80% российских избирателей. В ЦИК поясняют, что установить камеры на всех участках не позволяют технические условия, в первую очередь - отсутствие скоростного интернета в ряде населенных пунктов.

Общедоступная трансляция для всех желающих будет организована на портале нашвыбор2018.рф. Сейчас загружается только его первая страница с информацией о том, что "трансляция изображения из помещений избирательных комиссий на выборах президента Российской Федерации начнется 18 марта 2018 года в 7:00 по местному времени".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Трансляция со всех участков будет доступна на портале, это позволит в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов", - отметил представитель Минкомсвязи. Открытый портал позволяет выводит на экран не более одной камеры видеонаблюдения. Поиск участков можно вести по списку или по карте России. ТИКи отмечены красным цветом, УИКи - синим. В ходе просмотра можно менять ракурс, поскольку на каждом объекте установлены по две камеры.

Согласно утвержденному ЦИК порядку применения средств видеонаблюдения в день выборов президента России, в поле зрения хотя бы одной из двух видеокамер в процессе голосования должны попадать: помещение УИК в целом, увеличенная форма протокола, место выдачи бюллетеней, ящики для голосования. При подсчете голосов должно быть видно место погашения неиспользованных бюллетеней, стол с бюллетенями для подсчета, увеличенную форму итогового протокола.

Зарубежные участки по техническим причинам не охвачены видеонаблюдением. Оно не применяется также на участках с особым режимом охраны - в больницах, следственных и административных изоляторах, в воинских частях, на кораблях, полярных станциях.

Видеонаблюдение в УИКах применялось и раньше, а вот ТИКи выйду в эфир впервые в истории российских выборов. Для них установлены схожие правила. В объектив хотя бы одной из двух видеокамер должны попадать: место приема протоколов УИК, место, где суммируются данные из этих протоколов, место, где проходит итоговое заседание ТИК и составляется протокол об итогах голосования, а также увеличенная форма сводной таблицы ТИК.

Для организаторов голосования, кандидатов и выдвинувших их партий создан служебный портал, доступ к нему защищен именными ключами. Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, это сделано для того, чтобы не допустить перегрузки служебного портала из-за большого наплыва пользователей.

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