В Китае Беларусь больше не будут называть Белоруссией

Глава дипмиссии Беларуси в КНР Кирилл Рудый заявил, что в Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на национальном языке. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Беларусь - не Белая Россия. В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" или "Белоруссия" на "Беларусь"", - говорится в сообщении.
Официальное название страны - Республика Беларусь. Суть проводимой кампании заключается в том, чтобы создать понимание того, что страна является суверенным и независимым государством. В обратном случае, по мнению белорусской стороны, может создаться ложное впечатление, что Беларусь входит в состав России.
«Беларусь - не Белая Россия». В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с «Белая Россия» или «Белоруссия» на «Беларусь» (16.03.2018, Пекин). pic.twitter.com/kP5MjiAO7x— Кирилл Рудый (@kvrudy) 16 марта 2018 г.