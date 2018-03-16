В Китае Беларусь больше не будут называть Белоруссией

Глава дипмиссии Беларуси в КНР Кирилл Рудый заявил, что в Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на национальном языке. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Беларусь - не Белая Россия. В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" или "Белоруссия" на "Беларусь"", - говорится в сообщении.

Официальное название страны - Республика Беларусь. Суть проводимой кампании заключается в том, чтобы создать понимание того, что страна является суверенным и независимым государством. В обратном случае, по мнению белорусской стороны, может создаться ложное впечатление, что Беларусь входит в состав России.

