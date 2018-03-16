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16.03.2018 12:52
Рубрика: В мире

В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции

Текст: Юрий Когалов

Власти Луганской народной республики предотвратили в четверг теракт на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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"15 марта 2018 года в республике был предотвращен теракт. В населенном пункте Ленина Лутугинского района на местной электроподстанции дежурной в ходе планового обхода был обнаружен подозрительный предмет", - проинформировали в правоохранительных органах. По их данным, на подстанции было установлено самодельное взрывное устройство, которое обезвредили вызванные эксперты.

"Выводы о причастных к инциденту и их целях сделает следствие, но уже сейчас можно говорить о том, что в случае реализации преступных замыслов злоумышленников более 5 тысяч жителей осталось бы без тепла и света", - отметили в пресс-службе.

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В Народной милиции полагают, что за подготовкой теракта стоят украинские спецслужбы.

Власти ЛНР призывают "граждан быть бдительными", а "мировую общественность не оставить данный факт без внимания".

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