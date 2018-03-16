В Мексике поймали убийц сотрудников генпрокуратуры

В Мексике задержаны причастные к убийству двух сотрудников генеральной прокуратуры страны. Об этом информирует РИА Новости.

В начале февраля в штате Наярит пропали двое служащих Агентства криминальных расследований, входящего в состав генпрокуратуры. Затем похитители разместили в соцсетях видео с пленниками, стоящими на коленях на фоне самих преступников с оружием и закрытыми масками лицами. Позднее были найдены останки похищенных агентов.

Подробности задержания прокуратура обещает обнародовать позже на пресс-конференции.