В парижском выставочном комплексе у Версальских ворот открылся ежегодный книжный салон, который считается в Европе вторым по масштабу после франкфуртской книжной ярмарки. Россия на нем - Почетный гость, и это знаковое событие, знаменующее начало двустороннего года литературы и языка в России и Франции.

Российская экспозиция, а она организована Институтом перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, впечатляет. На площади в 600 квадратных метров представлены свыше полутора тысяч книг от более ста издателей.

По сложившейся традиции книжный салон посещает французский президент, и предполагалось, что нынешний хозяин Елисейского дворца Эмманюэль Макрон, совершая обход стендов, задержится у российского. Однако этого не произошло - вмешалось "дело Скрипаля", раздутое английскими властями до вселенских масштабов в явно провокационных целях, на что повелись и другие западные страны, включая Францию.

Правда, на российском стенде на это отреагировали спокойно. Выступив перед многочисленными любителями и знатоками русской литературы, посол России во Франции Алексей Мешков с присущей опытному дипломату невозмутимостью заявил, что никто не сможет помешать диалогу между Россией и Францией.

- Мы гордимся, что Россия является официальным гостем салона. Это вполне заслуженно. Здесь собрано все многообразие современной и классической литературы. Я слабо себе представляю, чтобы можно было найти две европейские культуры, которые так бы пересекались, как российская и французская.

Мы понимаем, что сейчас непростые времена, поэтому я приглашаю всех к тому стенду, где выставлена историческая литература. Всегда вокруг нас появлялись некоторые страны, которые не были заинтересованы в российско-французской дружбе.

Обычно салон посещают около 150 тысяч человек, а на этот раз, как предполагают его организаторы, их будет еще больше - интерес к книге в ее исконном бумажном формате, несмотря на распространение электронного формата, не ослабевает, что в полной мере относится к российским авторам, как классическим, так и современным. Накануне открытия салона во многих парижских книжных магазинах был проведен конкурс на лучшую экспозицию русских книг, естественно, в переводе на французский. Итоги подвели на днях, и среди победителей оказался магазин "Николь Маруани - Чтение для гурманов", что в 13 округе французской столицы, где мне случилось побывать.

За стеклом оформленной со вкусом и знанием дела витрины, а также на стендах внутри магазина парижским "гурманам" предлагались десятки российских новинок, среди них "Маша Регина" Вадима Левенталя, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, "Рассказы о Родине" и "Метро-2033" Дмитрия Глуховского, "Ботинки, полные горячей водки" Захара Прилепина и многие другие. На мой вопрос о том, как раскупаются, продавщица ответила коротко: "Конечно, хорошо". Когда рассказал, что на салоне можно будет пообщаться с авторами этих книг, ответила: "Непременно всем об этом расскажу. До встречи у Версальских ворот!".

Нынешний литературный "десант" в Париже - весьма солидный. Кроме выше названных это более тридцати писателей, в том числе Евгений Водолазкин, Ольга Славникова, Роман Сенчин, Марина Степнова. Многие известны французскому читателю, с иными им предстоит познакомиться.

Своими первыми впечатлениями от салона с "Российской газетой" поделился заместитель главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев:

- Здесь потрясающая атмосфера. Множество авторов, издателей, которые заняты важнейшим делом для мировой культуры - написанием, подготовкой и изданием книг. Общаются в ожидании мощного обмена идеями, выступлений, знакомства с новыми авторами, всего, что, несомненно, произойдет в эти дни. Очень здорово, что Россия почетный гость. Я вижу десяток французских издателей, которые оживленно беседуют со своими коллегами, а также с нашими авторами. Они молодцы: за последнее время издали порядка двух десятков книг российских писателей. Презентации этих книг назначены и будут происходить на парижской ярмарке каждый день. Все в очаровательном предвкушении большого праздника.

Напомню, что Россия была на этом салоне почетным гостем в 2005 году. С тех пор прошло 13 лет, и сейчас мы видим, что взаимопроникновение культур России и Франции не просто имеет давние, многовековые корни, но продолжается и сейчас. Это прекрасно, что у нас есть такая возможность показать друг другу в огромном количестве то новое, что происходит в нашей стране, и сделать это и в России, и во Франции.

Писательские встречи, круглые столы, дискуссии будут проходить не только у Версальских ворот, но и в ряде институтов университета Сорбонна, в тургеневском доме в Буживале под Парижем, в духовно-культурном православном центре на набережной Бранли, в библиотеках, Центре Помпиду, а также в других городах - Бордо, Страсбурге, Нанси, Марселе.

Пройдут специальные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, 150-летию со дня рождения Максима Горького. Творчеству Александра Солженицына, столетний юбилей которого отмечается в этом году, будет посвящен специальный "круглый стол" в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

На салоне также будет дан старт феноменальному проекту "Русская библиотека" в 100 томах на французском языке. Он осуществляется Институтом перевода в партнерстве с Институтом славистики университета Сорбонна и рядом французских издателей. Логотип Библиотеки разработал известный русский художник, живущий во Франции, Михаил Шемякин. На российском стенде представлены первые четыре тома "Русской библиотеки": Андрей Белый "Петербург", Алексей Толстой "Хождение по мукам", том Ивана Тургенева и "Повесть о пустяках" Юрия Анненкова.