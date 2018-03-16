В "РГ" побывал новый посол Италии в РФ Паскуале Терраччано

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Москве Паскуале Терраччано побывал в редакции "Российской газеты".

Паскуале Терраччано прибыл в Москву из Лондона ровно полтора месяца назад. Последние пять лет он возглавлял итальянскую дипмиссию на Туманном Альбионе, а дипломатическую карьеру начал еще в 1981 году, закончив юридический факультет Неаполитанского университета. По словам Паскуале Терраччано, в России он бывал и раньше, и уже успел полюбить русскую кухню. Правда, борщ посол пока не оценил, но пирожки ему очень нравятся.

В ходе состоявшейся в редакции беседы неоднократно подчеркивались особые отношения России и Италии, естественное взаимопонимание двух стран. Неудивительно, что новый глава итальянской дипмиссии с готовностью принял приглашение "РГ" прийти на более обстоятельный разговор в будущем.

А это значит, что читателей "РГ" ждет российско-итальянская беседа по самому широкому кругу тем - от традиционно насыщенного взаимодействия наших стран в экономике и культуры до более сложных вопросов текущей политики.