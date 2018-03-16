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16.03.2018 16:58
Рубрика: Культура

В России снимут фильм про Есенина с Марийон Котийяр

Текст: Сусанна Альперина
В Фонде кино прошла защита проектов компаний-лидеров отечественного кинематографа. По жанру трехчасовое действо напоминало триллер с названием "Кино и деньги". Но, если отбросить иронию, то можно зафиксировать тенденцию - лидерам мало уже имеющихся средств, большинство из них обращались за денежной добавкой. Так, не впервые звучали названия фильмов, а также уже выделялись деньги, таким картинам, как "Союз Спасения" - о декабристах, сказке "Конек-Горбунок", исторической драме "Тобол", детективу "Девятая", фильму "Стрельцов" о знаменитом футболисте, хотя компания "Рок", что его презентовала, ранее не входила в число компаний - лидеров, а попала в него только сейчас. Все это перспективные, затратные по производству проекты, которых ждет зритель. Фонду кино предстоит не только помочь или нет со средствами, но, по сути, решить - сколько именно осталось ждать.

Однако, были в этом году представлены и несколько новых громких проектов. Не исключено, что в следующий раз попросят добавки и на них. Пока же было интересно узнать, что у наших кинематографистов в головах. Выделим наиболее любопытные на наш взгляд.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Грамотный информационный вброс был сделан накануне защиты - режиссер Николай Лебедев и его продюсеры официально объявили, что хотят приступить к съемкам новой экранизации "Мастера и Маргариты", и новость тотчас же стала обсуждаемой в СМИ и соцсетях. От защиты в Фонде кино все ждали оглашения списка имен актеров, но их не назвали. Зато рассказали, какая команда будет работать над картиной. Художник- постановщик - Сергей Февралев, оператор - Ирек Хартович, компьютерная графика - Арман Яхин. Референсной назвали картину - "Фантастические твари и где они обитают". В прокат картина выйдет в 2020 году, тестовые съемки начнутся уже летом. Кастинги стартуют уже в апреле.

"Это будет яркое, в каком-то смысле аттракционного типа зрелище", - сказал продюсер Игорь Толстунов.

Режиссер Клим Шипенко, получивший только что "Золотого Орла" за предыдущий фильм "Салют-7", представил новый проект "Декабрь". Он хочет снимать кино о нескольких последних днях из жизни Сергея Есенина. Причем, в роли Айседоры Дункан видит только зарубежную актрису. Режиссер рассказал, что ведутся переговоры с Марион Котийяр. Фильм выйдет в 2019 году. И в нем будут использованы те же технологии, что и в "Легенде о Коловрате".

Продюсер Леонид Верещагин, сценарист Николай Куликов и режиссер Алексей Нужный представили фильм "Огонь". Напомним, что Нужный с Куликовым только что покорили зрителей фильмом "Я худею". Сыгравшая главную героиню этого фильма - актриса Александра Бортич, как предполагается, будет сниматься и в новом проекте. Зрителя ожидает фильм-катастрофа. На этот раз - не о прошлом, а самом что ни на есть настоящем. Его герои - бригада пожарных из шести человек, которые спасают от пожара целую деревню. Экспертам показали трейлер будущего фильма, сделанный из раскадровок. В героях угадывались такие актеры, как Владимир Машков и Павел Деревянко. Что касается Машкова, он - воплощение режиссерской мечты. Его хотят видеть в главной роли во многих представленных новинках.

Федор Бондарчук намерен снимать, как режиссер, фильм о путешествии на воздушном шаре знаменитого тезки - Федора Конюхова. Картина называется "Повелитель ветра". Исполнитель главной роли пока не назван. В рабочем материале скромно написано "суперзвезда". Продолжение фильма "Притяжение" также последует. Но теперь Бондарчук намерен потратить на производство вдвое больше средств. 650 миллионов рублей против 350 млн - в эту сумму обошлось первое "Притяжение". Объяснил возросшую сумму - потребностями в сложной компьютерной графике.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Необычный и интригующий проект показал экспертам Тимур Бекмамбетов. Даже странно - как продюсер и режиссер, снимающий уже седьмые по счету "Елки" (на них он также попросил денег), совмещает такие картины с действительно новаторским кино. Речь о новом фильме "Потерянный и возвращенный мир", герой которого лейтенант Лев Засецкий. Картина основана на реальных событиях. Герой на войне получил ранение в голову. И все смешалось в его восприятии мира. Кроме того, война изменила реальность, и найти себя пострадавшему было практически невозможно. Однако ему помог врач Александр Лурия - основатель советской нейропсихологии. О сотрудничестве ведутся переговоры с "Яндексом". Консультируют проект кафедра психологии МГУ и университета в Южной Калифонии. Бекмамбетов обратился за помощью к Фонду кино и в отношении фильма "Профиль", который в феврале на "Берлинале" получил Приз зрительских симпатий. Продюсер попросил выделить средства на русификацию проекта. Однако, как он покажет картину в России, где запрещен ИГИЛ (в центре сюжета - вербовка девушек этой террористической организацией, запрещенной в России - прим. "РГ") - непонятно. При этом Бекмамбетов отметил, что адаптация стоит примерно как производство фильма.

Режиссер Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина) с продюсером Александром Роднянским представили фильм с рабочим названием "Ошибка 102". Главный герой - человекоподобный робот, но картина по жанру - не научная фантастика. Главный герой настраивается под желания хозяйки Светы, даже когда она сама их еще не успеет осознать. В главной роли "идеального мужчинки" создатели видят Риналя Мухаметова, в образе босса Вадима - Владимира Машкова. "Драматургический джокер" - так определил героя Крыжовников-Першин. Фильм по жанру экспериментальный ромком, в котором будет затронута и тема харрасмента. "Это приключения Электроника с рейтингом 18 плюс", - подытожил режиссер.

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