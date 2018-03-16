В Uber рассказали о самых странных забытых вещах

В Uber озвучили Топ самых необычных вещей, которые забыли в такси пассажиры. Опубликованные данные были собраны в компании за прошлый год.

В общей сложности в список вошло 50 странных находок, обнаруженных водителями. В этом перечене значатся ценные вещи - золотые коронки с бриллиантами, 1,3-каратный алмаз, телевизор с плоским экраном, CD, подписанный американской певицей Джесси Джеймс Декер.

Также пассажиры забывали документы - свидетельства о разводе и браке, диплом об окончании колледжа, налоговую декларацию. В числе удивительных вещей, оставленных в такси - бронежилет, энциклопедия "Звездных войн", два пакета грязи Мертвого моря, коробка с волосами для наращивания, статуя французского бульдога, розовые чучела животных, письмо от бойфренда, находящегося в тюрьме, светящиеся уши Минни Маус, оранжевый надувной матрас и кошка.

Также забывчивые пассажиры оставляли предметы гардероба - например, зеленый ботинок от модного бренда Birkenstock, красный плащ, зеленый шарф из альпаки, смокинг и шерстяную шляпу с перьями и булавкой.

По данным Uber, чаще всего в такси оставляют телефоны, бумажники, ключи, очки, рюкзаки и наушники. Самые "забывчивые" дни - суббота и воскресенье, время - между 21.00 и 22.00.