Видео: Рик и Морти исполнили главные роли в новом клипе Run the Jewels

Для всех, кто томится в ожидании четвертого сезона "Рика и Морти" (а ждать, видимо, придется долго), - маленькая радость. Рэп-дуэт Run the Jewels, который с мультсериалом и с каналом Adult Swim, на котором он выходит, связывает давняя и крепкая дружба, выпустил новый клип - на трек Oh Mama с третьего альбома Run The Jewels 3, вышедшего в 2016 году.

Сюжет представленной короткометражки недвусмысленно отсылает к приключениям Винсента Веги и Джулса Уиннфилда в "Криминальном чтиве". Рик Санчез и его верный внук в черных костюмах и при галстуках охотятся за чемоданчиком, в котором лежит что-то очень важное и ярко сияющее, отстреливая знакомых любому фанату мультфильма антропоморфных жуков.

Визуально же клип несколько отличается от детища Джастина Ройланда и Дэна Хармона более примитивной прорисовкой и анимацией, стилистикой походя на комикс.

Чуть ранее Рик и Морти засветились в проекте другого рэп-исполнителя, приняв участие в записи альбома музыканта под псевдонимом Logic, получившего название, что характерно, Bobby Tarantino II.