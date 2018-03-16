Видео: В Грузии подъемник разбросал людей по склону

В горном грузинском курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, в результате ЧП пострадали 10 человек. В МВД страны уточнили, что семь пострадавших перевезли в медучреждения с разными повреждениями. Об этом информирует РИА Новости.

На видео, которое появилось в Сети, видно, что кресла с туристами покатились вниз и врезались друг в друга у нижней станции канатной дороги. Люди падали с сидений на огромной скорости.

Туристам, оставшимся на высоте в своих креслах после остановки канатной дороги, пришлось дожидаться спасателей.

По предварительной информации, ЧП произошло из-за отключения электроэнергии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".