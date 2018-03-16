"ВКонтакте" запустил сервис любовных знакомств

16.03.2018, 16:25 Текст: Антон Благовещенский

Разработчики "ВКонтакте" запустили приложение для знакомств. Об этом сообщается в паблике Live Express, посвященном новостям соцсети.

Приложение напоминает аналогичные сервисы знакомств от других разработчиков, такие как Tinder или Badoo. Чтобы начать знакомиться, пользователю необходимо заполнить анкету с данными о себе и загрузить фотографии (можно выбрать из уже загруженных). После этого он начнет получать рекомендации анкет, которые можно отклонять или принимать при помощи свайпов.

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В том случае если симпатия оказалась взаимной, пользователи могут вступить в переписку. Добавить "Знакомства" можно в любое сообщество.

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