"ВКонтакте" запустил сервис любовных знакомств

Разработчики "ВКонтакте" запустили приложение для знакомств. Об этом сообщается в паблике Live Express, посвященном новостям соцсети.

Приложение напоминает аналогичные сервисы знакомств от других разработчиков, такие как Tinder или Badoo. Чтобы начать знакомиться, пользователю необходимо заполнить анкету с данными о себе и загрузить фотографии (можно выбрать из уже загруженных). После этого он начнет получать рекомендации анкет, которые можно отклонять или принимать при помощи свайпов.

В том случае если симпатия оказалась взаимной, пользователи могут вступить в переписку. Добавить "Знакомства" можно в любое сообщество.