Владимир Путин наградил лучших наставников

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении знаком отличия "За наставничество".

Награда была учреждена 2 марта. Присуждается она "за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность".

Знак будет вручен директору Морского центра капитана Варухина (Новгородская область) Николаю Варухину, ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Котельникову и главному научному сотруднику Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики Анатолию Шалыто.

Награда вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет".