Владимир Путин поручил повысить уровень жизни россиян

Президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля разработать проект указа, определяющего повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране. Перечень поручений по итогам послания президента Федеральному собранию опубликован сегодня на сайте Кремля.

Напомним, что сегодня, по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет более 39 тысяч рублей.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму и составит в целом по стране 11 163 рубля. По мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, приведет к повышению зарплат и затронет всех работающих россиян.