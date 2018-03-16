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16.03.2018 06:20
Рубрика: В мире

Власти Японии поддержат разработку летающих автомобилей

Правительство Японии собирается активно поддерживать разработку летающих автомобилей, чтобы хоть как-то решить проблему транспортных заторов.

Фото: REUTERS
Беспилотное летающее такси начали тестировать в Новой Зеландии

Министерство экономики, торговли и промышленности подготовит поправки в законы и окажет помощь компаниям, занимающимся такой техникой.

Кроме того, как передает NHK, будет создан совет экспертов, который займется координацией работы в этом новом для всех направлении.

ТАСС отмечает, что в Стране восходящего солнца компания Cartivator вместе с корпорацией Toyota Motor намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.

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