Воронежский университет отчеканили на монете

Центробанк России выпустил монету, посвященную 100-летию воронежского госуниверситета.

Памятная монета достоинством три рубля отчеканена из серебра 925-й пробы тиражом две тысячи экземпляров. На аверс помещено изображение главного корпуса ВГУ на фоне раскрытой книги. Рядом размещены эмблемы факультетов вуза, выполненные в технике лазерного матирования.

- 100-летние университета будет отмечаться в День города на Адмиралтейской площади. В честь юбилея городской телеканал снял цикл передач об истории вуза, а федеральный оператор мобильной связи подготовил юбилейный тариф для преподавателей и студентов, - рассказали в пресс-службе ВГУ.