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Вышел трейлер, возможно, последней серии "Секретных материалов"

Новость 16.03.2018, 15:50 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На официальном YouTube-канале "Секретных материалов" опубликовано превью десятой, заключительной серии нынешнего, одиннадцатого сезона шоу.

Эпизод выйдет в эфир 21 марта и раскроет тайну - то, что Скалли нашептала в ушко Малдеру в конце девятой серии. Хотя это не сильно энигма: как мы давно знаем, актриса Джиллиан Андерсон изнемогла и окончательно уходит из "Файлов".

Фото: youtube.com
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Синопсис эпизода гласит, что Дана и Фокс бросаются на поиски своего сына-паранормала, тогда как злокозненный Курильщик готовит свою очередную, особо монструозную каверзу. Не иначе, ту самую глобальную пандемию, которой издревле стращает.

Меж тем дальнейшая судьба сериала опять в тумане. Хотя Духовны, который вот уже два сезона реюниона откровенно валяет на экране дурака, признается, что не прочь кривляться и впредь.

Но не будем исключать вероятности, что серия завершит сериал. Ну а то, что это последний эпизод дуэта Малдер / Скалли - уже точно. (Печаль.)

Также стоит напомнить: шоураннер X-files Крис Картер прямым текстом заявил, что без Андерсон сериал видится ему теперь малоперспективным.  

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