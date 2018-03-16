Вышел трейлер, возможно, последней серии "Секретных материалов"

На официальном YouTube-канале "Секретных материалов" опубликовано превью десятой, заключительной серии нынешнего, одиннадцатого сезона шоу.

Эпизод выйдет в эфир 21 марта и раскроет тайну - то, что Скалли нашептала в ушко Малдеру в конце девятой серии. Хотя это не сильно энигма: как мы давно знаем, актриса Джиллиан Андерсон изнемогла и окончательно уходит из "Файлов".

Синопсис эпизода гласит, что Дана и Фокс бросаются на поиски своего сына-паранормала, тогда как злокозненный Курильщик готовит свою очередную, особо монструозную каверзу. Не иначе, ту самую глобальную пандемию, которой издревле стращает.

Меж тем дальнейшая судьба сериала опять в тумане. Хотя Духовны, который вот уже два сезона реюниона откровенно валяет на экране дурака, признается, что не прочь кривляться и впредь.

Но не будем исключать вероятности, что серия завершит сериал. Ну а то, что это последний эпизод дуэта Малдер / Скалли - уже точно. (Печаль.)

Также стоит напомнить: шоураннер X-files Крис Картер прямым текстом заявил, что без Андерсон сериал видится ему теперь малоперспективным.