За полгода от дифтерии в Йемене скончались 73 человека

Роспотребнадзор напомнил о тяжелой ситуации с дифтерией в Йемене. Больше всего пострадали центральный и западный регионы страны.

За семь минувших месяцев инфекция была выявлена у 1294 человек. Из них 73 - скончались. "Всемирная организация здравоохранения оценивает ситуацию, как одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, дифтерия - это заболевание, которое сопровождается воспалением глотки и общей интоксикацией организма. При этом поражаются сердце, почки и нервная система. Источником инфекции является больной человек. Главные пути передачи - воздушно-капельный и пылевой.