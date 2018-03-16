Жители столичного региона смогут подписаться на газеты в день выборов

В день выборов президента РФ 18 марта жители Москвы и Московской области на избирательных участках смогут не только проголосовать, но и при желании подписаться на любимые газеты и журналы. Подписку можно будет оформить на 338 избирательных участках Московского региона, уточнили на "Почте России".

Возможность оформления подписки на избирательных участках согласована с ЦИК России и проводится "Почтой России" для популяризации института подписки.

Подписку на газеты и журналы можно оформить в рамках досрочной подписной кампании на второе полугодие 2018 года и в рамках текущей подписной кампании на апрель, май и июнь. С 1 февраля 2018 года стартовала досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года, а с 1 апреля начнется основная подписная кампания, отмечается в сообщении "Почты России".

Подписку на 294 избирательных участках Москвы и 44 избирательных участках Московской области будут принимать сотрудники ближайших отделений почтовой связи с 9:30 до 16:00 часов. Адреса избирательных участков, где будет оформляться подписка, можно узнать по телефону "горячей" линии Почты России 8-800-2005-888.