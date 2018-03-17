"Ак Барс" сравнял счет в серии с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Казанский "Ак Барс" во втором домашнем матче уверенно переиграл магнитогорский "Металлург" - 4:1 и сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Напомним, что судьба первой встречи решилась лишь в овертайме, в котором "Магнитка" оказалась удачливей - 4:3. Сегодня "Ак Барс" уложился в основное время.

Интересно, что накануне в запасе у хозяев неожиданно оказался Данис Зарипов, еще в прошлом сезоне игравший за "Металлург". На этот раз он на льду все же появился и стал одной из ключевых фигур матча.

Счет в игре на 13-й минуте открыл другой экс-игрок "Магнитки" Ярослав Косов. В самом начале второго периода Джастин Азеведо удвоил преимущество хозяев. Однако на экваторе 20-минутки Крис Ли усилил интригу, отыграв одну шайбу - 1:2.

Впрочем, атакующий порыв соперника "барсам" удалось погасить еще до перерыва. И вот тут первую скрипку сыграл Зарипов. Сначала он сам забил, а потом ассистировал Станиславу Галиеву - 4:1. В третьем периоде зрители шайб больше не увидели.

Следующий матч серии состоится в Магнитогорске во вторник 20 марта.