Более 7 тыс. человек зарегистрировались в российском аналоге LinkedIn

Около 7,5 тысячи россиян стали пользователями социальной сети Skillsnet в первые сутки после ее запуска. Об этом сообщает пресс-служба Роструда. Напомним, Skillsnet - это отечественный аналог LinkedIn.

Как отмечают в ведомстве, на портале стали появляться первые содержательные профили работников и работодателей, формироваться группы.

Как ранее рассказывал глава Роструда Всеволод Вуколов, одна из целей сайта - создание единого и доступного пространства для делового общения.

Работники смогут рассказать о своих профессиональных навыках, личных качествах, продемонстрировать свои достижения. Также они могут оставлять отзывы о работодателях, у которых они работали.